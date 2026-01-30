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Регион
Опубликовано 30 января, 17:32

В Госдуме захотели ввести единый федеральный «закон о тишине»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о необходимости создания единого федерального закона, регулирующего режим тишины в многоквартирных домах в ночное время. Он считает, что текущая система регионального законодательства оказалась неэффективной, поскольку количество жалоб на систематические нарушения тишины не сократилось, несмотря на передачу соответствующих полномочий регионам в 2014 году.

Депутат также обратил внимание на существенную разницу в размерах штрафов за первое нарушение, которые варьируются от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от субъекта РФ. В связи с этим Кошелев настаивает на унификации штрафных санкций и предлагает отменить наказание за первое нарушение.

«Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать», — сказал Кошелев в беседе с РИА «Новости».

Депутат выступает за постепенное ужесточение мер к тем, кто нарушает тишину. Он предлагает начинать с профилактики: первое нарушение должно сопровождаться разъяснительной работой. В случае повторения, будет составлен акт и вынесено предупреждение. Третье нарушение станет основанием для обращения к участковому или в Госжилинспекцию, которые уже будут применять административные санкции.

По мнению Кошелева, размер штрафа должен увеличиваться с каждым новым нарушением. Так, за первое нарушение предлагается штраф от 500 до 2000 рублей, за второе – до 5 тысяч, за третье – до 10 тысяч, за четвертое – до 20 тысяч, а за пятое – до 50 тысяч рублей или даже арест на 15 суток.

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Наталья Демьянова
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