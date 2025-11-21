Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит распитие алкоголя на общем балконе жилого дома

Распитие алкогольных напитков на общем балконе многоквартирного дома может обернуться для жильцов административным штрафом до 1,5 тысячи рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист пояснил, что балконы, доступ к которым осуществляется с лестничной клетки, законодательство относит к общедомовому имуществу — наравне с подъездами, лифтами и коридорами. За употребление алкоголя в таких местах предусмотрена ответственность по статье 20.20 КоАП РФ с денежным взысканием от 500 до 1500 рублей.

«Общие или подъездные балконы, доступ к которым есть с лестничной клетки, закон относит к общедомовому имуществу, как и лестницы, лифты или коридоры. За употребление алкогольной продукции в подобных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — пояснил Бондарь.

В отличие от общедоступных пространств, личный балкон, входящий в состав квартиры, считается частной собственностью, поэтому там можно выпивать, отметил эксперт.

По его словам, ключевое значение имеют сопутствующие обстоятельства. Даже на собственном балконе распитие алкоголя не должно сопровождаться нарушением покоя соседей — громкой музыкой или шумным поведением, что уже может повлечь ответственность по статьям о нарушении тишины.

