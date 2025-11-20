В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочих местах в 10 раз

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением десятикратного увеличения административной ответственности за курение на рабочих местах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что активисты регулярно фиксируют случаи курения в офисах, производственных помещениях и служебных пространствах, особенно с использованием вейпов. В обращении указывается, что действующие штрафы в размере 500–1500 рублей не являются сдерживающим фактором, а работодатели редко применяют дополнительные меры дисциплинарного воздействия.

Движение предлагает увеличить штрафы для физических лиц до 5000–15000 рублей, установить повышенную ответственность для работодателей и расширить полномочия контролирующих органов.

Лещинская подчеркнула, что усиление ответственности за курение в неположенных местах является важным фактором сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда и предотвращения профессиональных конфликтов. Обращения с аналогичными предложениями также направлены профильным комитетам Государственной думы.

На данным момент курение сигарет и различных систем нагревания табака на работе может повлечь за собой административную, а также дисциплинарную ответственность. Адвокат Михаил Салкин рассказал Life.ru, что коллеги, ставшие свидетелями такого нарушения, вправе зафиксировать его и подать жалобу, после чего курильщику может быть выписан штраф от 500 до 1500 рублей.