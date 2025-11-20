Российские регионы жалуются на острую нехватку ключевых работников в важнейшей сфере

Российская сфера ЖКХ переживает острую нехватку ключевых специалистов, от инженеров до дворников. Как сообщает газета «Известия», на кадровые проблемы указали сами региональные власти.

Проблема усугубляется тем, что дефицит сохраняется, несмотря на значительный рост заработных плат, достигший в среднем 25% за год и выведший средний доход до отметки в 81 тысячу рублей. Этого оказывается недостаточно для преодоления кадрового кризиса. Ситуация варьируется по регионам: так, в Амурской области не хватает свыше 1150 квалифицированных работников, а в Рязанской — почти двух тысяч.

Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют низкую престижность профессий в жилищно-коммунальной сфере. В связи с этим соискатели, по их наблюдениям, не стремятся устроиться в ЖКХ и продолжают искать альтернативные пути для трудоустройства.

