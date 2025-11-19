ГД во II и III чтениях одобрила закон о бесплатном обучении для 9-классников, не сдавших ГИА

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который позволит девятиклассникам, не сдавшим ГИА, бесплатно получить рабочую профессию.

Документ внесли в июле депутаты разных фракций, среди них — вице-спикеры Виктория Абрамченко и Пётр Толстой, а также председатель комитета по просвещению Ирина Белых. Согласно законопроекту, школьники, получившие неудовлетворительную оценку на ГИА, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по рабочим специальностям. Перечень профессий будут определять власти регионов.

Авторы отмечают, что сейчас многие девятиклассники, провалившие экзамен, теряют почти год до пересдачи, хотя могли бы использовать это время для получения квалификации. Новый закон даст им возможность параллельно освоить рабочую профессию, сдать квалификационный экзамен, а затем пройти ГИА и получить сразу два документа — школьный аттестат и свидетельство о профессии.

А ранее председатель комиссии по демографии Общественной палаты выдвинул инициативу по укорочению срока обучения в российских школах. Цель предложения — подтолкнуть подрастающее поколение к более раннему осознанию важности семейной жизни. Он считает, что подобная мера ускорит переход молодых людей к этапу самостоятельной взрослой жизни.