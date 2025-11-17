Россия и США
17 ноября, 13:19

Названо условие для пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Рособрнадзор подтвердил сохранение возможности пересдачи одного предмета ЕГЭ для выпускников 2026 года. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе встречи с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Добавлять ещё один день или количество экзаменов ни экспертное сообщество, ни Министерство просвещения, ни Рособрнадзор, ни регионы в первую очередь — мы пока необходимости такой не видим», — пояснил руководитель Рособрнадзора.

По словам Музаева, эта мера становится постоянной практикой, однако расширять перечень предметов для пересдачи в ведомстве не планируют. Решение о сохранении пересдачи одного предмета принято с учётом мнения регионов и экспертного сообщества. Такая практика уже успела стать традиционной и помогает снизить стрессовую нагрузку на выпускников во время экзаменационной кампании.

Ранее сообщалось, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня. Данное изменение в календарном планировании экзаменационной кампании будет действовать и в последующие годы.

