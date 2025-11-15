В Госдуме высказались об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах

Необходимость отмены ЕГЭ и перехода на 12-летнее обучение в школах постепенно исчезает. Это связано с позитивными изменениями в российской системе образования. Об этом высказался член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Желание увеличить срок обучения и желание отменить ЕГЭ — последствие того, что на протяжении уже примерно полувека на Западе продвигается идея не просто отказа от формирования целостной картины мира, а прямого разрушения этой картины. Соответственно, образование требует больше сил и даёт всё меньше результатов. Лет 30 назад это докатилось и до нас. Но у нас более-менее вовремя спохватились», — пояснил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что Россия своевременно осознала эту проблему и теперь перенацеливает образование на формирование системного мышления. Вассерман подчеркнул, что в ЕГЭ становится меньше вопросов на чистое знание и больше — на понимание материала. По его мнению, это повышает эффективность обучения без увеличения нагрузки на учащихся.

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.