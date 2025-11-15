Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 11:18

В Госдуме высказались об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Необходимость отмены ЕГЭ и перехода на 12-летнее обучение в школах постепенно исчезает. Это связано с позитивными изменениями в российской системе образования. Об этом высказался член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Желание увеличить срок обучения и желание отменить ЕГЭ — последствие того, что на протяжении уже примерно полувека на Западе продвигается идея не просто отказа от формирования целостной картины мира, а прямого разрушения этой картины. Соответственно, образование требует больше сил и даёт всё меньше результатов. Лет 30 назад это докатилось и до нас. Но у нас более-менее вовремя спохватились», — пояснил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что Россия своевременно осознала эту проблему и теперь перенацеливает образование на формирование системного мышления. Вассерман подчеркнул, что в ЕГЭ становится меньше вопросов на чистое знание и больше — на понимание материала. По его мнению, это повышает эффективность обучения без увеличения нагрузки на учащихся.

В России предложили не зачислять на «платку» в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
В России предложили не зачислять на «платку» в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Анатолий Вассерман
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar