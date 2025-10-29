Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:23

В России предложили не зачислять на «платку» в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Министерство науки и высшего образования России разработало новые критерии для распределения платных мест в вузах. Согласно проекту ведомства, направления подготовки, где средний балл ЕГЭ поступивших на платной основе в 2025/2026 учебном году оказался ниже 50, полностью лишатся возможности принимать студентов на коммерческой основе.

В документе конкретно указано, что предельное количество мест для платного приёма приравнивается к нулю, если значение среднего балла единого государственного экзамена лиц, зачисленных по договорам об оказании платных образовательных услуг, составило менее 50 баллов.

Дополнительным нововведением станет приравнивание предельного числа платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два учебных года. Это позволит создать более сбалансированную систему распределения контрольных цифр приёма.

Согласно установленным срокам, до 5 ноября 2025 года Минобрнауки направит вузам предварительные расчёты по предельным числам мест, предоставив образовательным организациям пятидневный срок для внесения корректировок. Окончательное утверждение квот в разрезе направлений подготовки, специальностей и конкретных образовательных учреждений планируется осуществить до 31 декабря 2025 года на основе рекомендаций межведомственной рабочей группы.

Для абитуриентов-гуманитариев хотят ввести обязательный ЕГЭ по истории
Для абитуриентов-гуманитариев хотят ввести обязательный ЕГЭ по истории

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • вузы
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar