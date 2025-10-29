В России предложили не зачислять на «платку» в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Министерство науки и высшего образования России разработало новые критерии для распределения платных мест в вузах. Согласно проекту ведомства, направления подготовки, где средний балл ЕГЭ поступивших на платной основе в 2025/2026 учебном году оказался ниже 50, полностью лишатся возможности принимать студентов на коммерческой основе.

В документе конкретно указано, что предельное количество мест для платного приёма приравнивается к нулю, если значение среднего балла единого государственного экзамена лиц, зачисленных по договорам об оказании платных образовательных услуг, составило менее 50 баллов.

Дополнительным нововведением станет приравнивание предельного числа платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два учебных года. Это позволит создать более сбалансированную систему распределения контрольных цифр приёма.

Согласно установленным срокам, до 5 ноября 2025 года Минобрнауки направит вузам предварительные расчёты по предельным числам мест, предоставив образовательным организациям пятидневный срок для внесения корректировок. Окончательное утверждение квот в разрезе направлений подготовки, специальностей и конкретных образовательных учреждений планируется осуществить до 31 декабря 2025 года на основе рекомендаций межведомственной рабочей группы.

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.