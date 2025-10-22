Для абитуриентов-гуманитариев хотят ввести обязательный ЕГЭ по истории

В России предложили ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. С соответствующей инициативой выступило Минобрнауки.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в сообщении проекта на федеральном портале.

Согласно представленным документам, ведомство предлагает российским вузам устанавливать в качестве обязательного экзамена не только обществознание, но и историю для целого ряда гуманитарных специальностей. В министерстве пояснили, что в случае принятия новых правил они будут действовать до 1 сентября 2029 года, что обеспечит стабильность условий поступления для абитуриентов.

Нововведение затронет такие направления, как «Юриспруденция», «Социология» и «Реклама и связи с общественностью». Также изменения коснутся программ обучения по «Таможенному делу», «Публичной политике и социальным наукам», «Издательскому делу» и «Сервису».

Ранее сообщалось, что на 2026/2027 учебный год установлены предварительные минимальные баллы для поступления в вузы. В случае принятия проекта, порог по русскому языку будет 40 баллов, аналогично, как с историей, литературой, профильной математикой, биологией, а также иностранным языком, географией и химией.