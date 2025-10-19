В Госдуме предложили ввести мораторий на изменения в системе образования

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой введения моратория на внесение изменений в российскую систему образования. Соответствующее заявление он сделал в интервью корреспонденту ТАСС.

«Мне кажется, самое главное, что нужно сделать — это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть», — подчеркнул Чернышов.

Парламентарий подверг критике постоянные эксперименты в образовательной сфере, указав в качестве примера Единый государственный экзамен. По его мнению, такая мера поможет избежать необдуманных решений и стабилизирует ситуацию в отечественном образовании.

Ранее в ОП РФ предложили ввести 12-летнее обучение в школах. По словам автора инициативы, начинать учёбу следует с шестилетнего возраста. Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман идею не поддержал. Он полагает, что следует лишь сделать более эффективной нынешнюю систему образования. Парламентарий напомнил, что это на Западе учатся 12 лет в школе и перенимать бездумно такую традицию не следует, при том что между русскими и иностранцами есть ментальные отличия.