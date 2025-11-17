Россия и США
17 ноября, 09:38

Рособрнадзор утвердил сроки начала ЕГЭ с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kapinon.stuio

Сдача ЕГЭ (Единого государственного экзамена) в России будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с родителями учащихся в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня»

«Действительно с 2026 года и в следующие годы экзамены будут начинаться не ранее 1 июня», — сказал он.

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Дети
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
