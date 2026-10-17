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Регион
Опубликовано 17 октября, 13:05

«Не спали неделю»: Как усмирить шумных соседей, если участковый не помогает

Депутат Свищев призвал идти в суд, если полиция не может усмирить шумных соседей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Борьбу с шумными соседями стоит начинать с мирного разговора, а если он не помогает — обращаться в полицию, рекомендовал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. По его словам, многие жильцы терпят нарушения, поскольку не верят, что смогут защитить свои права.

«Ко мне на приёмы приходят люди, которые не спали неделю из-за соседа с перфоратором или вечеринок до утра. И когда я спрашиваю, вызывали ли они полицию, писали ли заявление, они отвечают: а что толку?» — рассказал депутат в беседе с «Газетой.ru».

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Он напомнил, что часы тишины устанавливаются на региональном уровне. К нарушениям могут относиться громкая музыка, крики, работающий на повышенной громкости телевизор и ремонт в запрещённое время. Важно собрать доказательства: зафиксировать шум на видео, попросить соседей подтвердить происходящее и вызвать полицию.

Следующим шагом должно стать заявление участковому. Если проблема сохраняется, можно обратиться в прокуратуру или суд, где также можно потребовать компенсацию морального вреда, заключил парламентарий.

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Кстати, шумные соседи могут стать основанием расторгнуть договор аренды и вернуть деньги. Это касается ситуаций, когда собственник заранее знал о проблеме, но скрыл её от квартиросъёмщика.

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Борис Эльфанд
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