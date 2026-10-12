Как достать соседа: Юрист назвала неочевидную причину расторжения договора аренды

Квартиросъёмщик вправе требовать расторжения договора и возврата денег, если хозяин заранее знал о шумных соседях, но скрыл проблему, рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева. По её словам, значение имеет осведомлённость собственника на момент заключения договора.

Например, владелец мог сам обращаться в полицию из-за соседей, а затем сдать квартиру, не предупредив жильцов. Постоянный шум, мешающий спокойно жить, особенно существенен для семей с маленькими детьми. Собственник обязан предоставить жильё, пригодное для нормального проживания, подчеркнула специалист.

Отдельно наниматель может потребовать вернуть агентскую комиссию. По оценке юриста, агентство тоже должно оценивать пригодность предлагаемой квартиры для проживания. При этом потребуется подтвердить, что перечисленные посреднику деньги были именно оплатой его услуг.

Если же собственник не знал о проблеме, либо шумные соседи появились уже после подписания договора, его вины в сокрытии этих обстоятельств не будет, пояснила собеседница RT.

Ранее риелтор назвала наиболее рискованные для покупки жилые объекты. По её словам, квартира в старом доме иногда оказывается надёжнее жилья в новостройке.