«Строительные дефекты»: Риелтор назвала наиболее рискованные для покупки жилые объекты
Риелтор Перескокова: Старый дом может быть надёжнее нового
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Квартира в старом доме иногда оказывается надёжнее жилья в новостройке, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По её словам, при покупке важно оценивать состояние здания и документы, а не только цену, год постройки и внешний вид подъезда.
«Некоторые старые здания находятся в хорошем состоянии, тогда как у относительно новых домов могут быть серьёзные строительные дефекты», — отметила специалист.
Насторожить должны трещины в несущих стенах, просадки фундамента, постоянные протечки и изношенные коммуникации. При таких признаках необходима профессиональная техническая оценка. Особенно тщательно стоит проверять отдельные серии панельных пятиэтажек и здания с деревянными перекрытиями.
Также важно уточнять планы капремонта. Среди юридических рисков риелтор выделила проблемы с вводом дома в эксплуатацию, незаконные перепланировки и ограничения, способные осложнить сделку.
Покупка квартиры в аварийном здании требует отдельной оценки последствий расселения или сноса. У застройщика нужно проверить разрешительные документы, серьёзные судебные споры и признаки финансовых проблем, пояснила собеседница Zvezdanews.
Ранее юрист назвал три критические ошибки при перепланировке квартиры. Повреждение несущих стен, перенос кухни или санузла над жилыми комнатами соседей и нарушение общедомовых инженерных систем могут помешать узаконить изменения даже через суд.
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