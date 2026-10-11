«Строительные дефекты»: Риелтор назвала наиболее рискованные для покупки жилые объекты

Квартира в старом доме иногда оказывается надёжнее жилья в новостройке, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По её словам, при покупке важно оценивать состояние здания и документы, а не только цену, год постройки и внешний вид подъезда.

«Некоторые старые здания находятся в хорошем состоянии, тогда как у относительно новых домов могут быть серьёзные строительные дефекты», — отметила специалист.

Насторожить должны трещины в несущих стенах, просадки фундамента, постоянные протечки и изношенные коммуникации. При таких признаках необходима профессиональная техническая оценка. Особенно тщательно стоит проверять отдельные серии панельных пятиэтажек и здания с деревянными перекрытиями.

Также важно уточнять планы капремонта. Среди юридических рисков риелтор выделила проблемы с вводом дома в эксплуатацию, незаконные перепланировки и ограничения, способные осложнить сделку.

Покупка квартиры в аварийном здании требует отдельной оценки последствий расселения или сноса. У застройщика нужно проверить разрешительные документы, серьёзные судебные споры и признаки финансовых проблем, пояснила собеседница Zvezdanews.

Ранее юрист назвал три критические ошибки при перепланировке квартиры. Повреждение несущих стен, перенос кухни или санузла над жилыми комнатами соседей и нарушение общедомовых инженерных систем могут помешать узаконить изменения даже через суд.