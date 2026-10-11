Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 16:53

«Строительные дефекты»: Риелтор назвала наиболее рискованные для покупки жилые объекты

Риелтор Перескокова: Старый дом может быть надёжнее нового

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Квартира в старом доме иногда оказывается надёжнее жилья в новостройке, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По её словам, при покупке важно оценивать состояние здания и документы, а не только цену, год постройки и внешний вид подъезда.

«Некоторые старые здания находятся в хорошем состоянии, тогда как у относительно новых домов могут быть серьёзные строительные дефекты», — отметила специалист.

С 1 ноября установятся феноменальные цены на вторичные квартиры. Что ждёт продавцов и покупателей
С 1 ноября установятся феноменальные цены на вторичные квартиры. Что ждёт продавцов и покупателей

Насторожить должны трещины в несущих стенах, просадки фундамента, постоянные протечки и изношенные коммуникации. При таких признаках необходима профессиональная техническая оценка. Особенно тщательно стоит проверять отдельные серии панельных пятиэтажек и здания с деревянными перекрытиями.

Также важно уточнять планы капремонта. Среди юридических рисков риелтор выделила проблемы с вводом дома в эксплуатацию, незаконные перепланировки и ограничения, способные осложнить сделку.

Покупка квартиры в аварийном здании требует отдельной оценки последствий расселения или сноса. У застройщика нужно проверить разрешительные документы, серьёзные судебные споры и признаки финансовых проблем, пояснила собеседница Zvezdanews.

«Ответственность снижается»: Юрист объяснил, почему вторичка стала выгоднее новостроек
«Ответственность снижается»: Юрист объяснил, почему вторичка стала выгоднее новостроек

Ранее юрист назвал три критические ошибки при перепланировке квартиры. Повреждение несущих стен, перенос кухни или санузла над жилыми комнатами соседей и нарушение общедомовых инженерных систем могут помешать узаконить изменения даже через суд.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • недвижимость
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar