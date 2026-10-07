«Ответственность снижается»: Юрист объяснил, почему вторичка стала выгоднее новостроек

Покупателям жилья стоит внимательнее присмотреться к вторичному рынку из-за рисков задержек строительства и финансовых проблем у девелоперов. Такое мнение в эфире Общественной Службы Новостей высказал заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Поводом для комментария стали данные о переносах сроков сдачи новостроек. По состоянию на 1 сентября один из крупнейших девелоперов страны строил с задержкой около 1,6 млн квадратных метров жилья.

Толмачев предупредил, что при серьёзных финансовых проблемах строительной компании покупатели могут столкнуться с дополнительными юридическими рисками. Тем, кто уже приобрёл квартиру в проблемном объекте, эксперт советует заранее оценить возможность переуступки прав, не дожидаясь ухудшения ситуации.

По его мнению, привлекательность готового жилья сейчас повышается ещё и потому, что отсрочки и послабления для застройщиков при нарушении сроков способны снижать их ответственность перед покупателями. На этом фоне вторичный рынок позволяет сразу оценить состояние квартиры и дома, а также не ждать окончания строительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Капотня стала районом Москвы с самым дешёвым квадратным метром на вторичном рынке. По данным аналитиков, именно там покупатели могли найти наиболее доступные варианты готового жилья в столице. В число районов с относительно низкой стоимостью «вторички» также вошли Бирюлёво Западное, Некрасовка, Косино-Ухтомский и Бирюлёво Восточное.