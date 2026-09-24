Россиянам объяснили, как добиться тишины без скандала с делающим ремонт соседом

Разговор с соседом может помочь решить проблему шумного ремонта без затяжного конфликта. Начать стоит со спокойного обсуждения, считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. По его словам, люди не всегда понимают, насколько хорошо звуки из их квартиры слышны за стеной.

Специалист посоветовал согласовать время громких работ с учётом отдыха соседей и детского сна, а также попросить заранее предупреждать о самых шумных этапах ремонта. При этом важно учитывать, что обновлять жильё рано или поздно приходится каждому.

Однако терпеть постоянные нарушения не нужно. Если договорённости не работают, следует обращаться в управляющую компанию или профильные службы, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Ранее жительница Твери добилась компенсации в 125 тысяч рублей за оскорбления и угрозы со стороны соседок. Ссора началась с жалоб на шумного арендатора её квартиры, а затем переросла в травлю в переписке и телефонных разговорах.