Россиянам объяснили, как добиться тишины без скандала с делающим ремонт соседом
Эксперт Якубович рекомендовал искать компромиссы с делающим ремонт соседом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Разговор с соседом может помочь решить проблему шумного ремонта без затяжного конфликта. Начать стоит со спокойного обсуждения, считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. По его словам, люди не всегда понимают, насколько хорошо звуки из их квартиры слышны за стеной.
Специалист посоветовал согласовать время громких работ с учётом отдыха соседей и детского сна, а также попросить заранее предупреждать о самых шумных этапах ремонта. При этом важно учитывать, что обновлять жильё рано или поздно приходится каждому.
Однако терпеть постоянные нарушения не нужно. Если договорённости не работают, следует обращаться в управляющую компанию или профильные службы, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.
Ранее жительница Твери добилась компенсации в 125 тысяч рублей за оскорбления и угрозы со стороны соседок. Ссора началась с жалоб на шумного арендатора её квартиры, а затем переросла в травлю в переписке и телефонных разговорах.
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