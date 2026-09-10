Пенсионер откусил соседу палец во время драки из-за дороги под Курском

Пенсионер откусил соседу фалангу большого пальца во время драки из-за грунтовой дороги в посёлке Кшенский Курской области. Конфликт между мужчинами в возрасте 71 и 65 лет дошёл до суда. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Соседи не могли договориться, кому разрешено пользоваться дорогой возле их участков. Этот путь служил кратчайшим маршрутом, однако мужчины запрещали друг другу по нему ездить.

Очередная ссора переросла в драку. Один из пенсионеров взял ножницы по металлу и стал наносить ими удары. Его сосед пришёл на конфликт с обрезком металлической водопроводной трубы.

После нескольких ударов оба мужчины упали на землю. Старший сосед попытался забрать у младшего металлическую трубу. Во время борьбы младший мужчина откусил ему фалангу большого пальца на руке.

Суд рассмотрел дело о драке и назначил обоим соседям наказание. 71-летний пенсионер получил шесть месяцев ограничения свободы за причинение лёгкого вреда здоровью. 65-летнему курянину назначили шесть месяцев лишения свободы условно за причинение вреда средней тяжести. Оба не признали свою вину.

Ранее Life.ru рассказывал о конфликте двух соседей-байкеров из-за парковочного места на улице Верхние Поля, который закончился стрельбой. Один из мужчин получил четыре пулевых ранения. Врачи обработали ему раны и отпустили домой, после чего он сразу обратился в полицию.