Неадекват с полутораметровым кинжалом погнался за школьницами в Уфе

Две школьницы в Уфе успели укрыться в подъезде от мужчины, который угрожал им длинным кинжалом. Инцидент произошёл на улице Октября.

Уфимец разгуливает с длинным кинжалом и угрожает местным подросткам. Видео © Telegram / Baza

Девочки возвращались домой с чихуа-хуа и заметили возле дома местного жителя с собакой. Они попросили его отвести питомца в сторону, после чего мужчина якобы достал из-под одежды нож и пригрозил расправой.

Школьницы забежали в подъезд, однако незнакомец последовал за ними и начал стучать в дверь. На улицу вышел отец одной из девочек, тогда вооружённый клинком сосед направился к нему.

Мужчина вызвал полицию и написал заявление. На следующий день предполагаемый преследователь вновь появился в доме: отец школьницы заметил его на первом этаже, где тот якобы высматривал окна.

По информации Baza, подозреваемого задержали. Объяснить причины своего поведения он не смог.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр девяти и 16 лет в квартире на улице Высотной. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Подозреваемая попыталась скрыться, но вскоре её задержали.