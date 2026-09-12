«Наглый карась» так обиделся на оскорбление в чате СНТ, что засудил соседку

Жительницу Татарстана оштрафовали на пять тысяч рублей за фразу «наглый карась» в общем чате СНТ. Выражение было адресовано председателю товарищества, который счёл его оскорбительным.

Конфликт возник во время обсуждения проблем дачников. Женщина заявила, что председатель относится к ним безразлично, и использовала в переписке выражение «наглый карась», пишет РИА «Новости».

Мужчина обратился в суд. Он заявил, что сообщение задело его личные и деловые качества, а также вызвало стресс. По его словам, переписку видели и другие участники СНТ. К материалам дела приложили мнение учителя русского языка из местной школы. Специалист указал, что выражение несёт негативную оценку.

Защита женщины настаивала на обратном. По её версии, «наглый карась» — литературная метафора, которую использовали для критики поведения председателя, а не для унижения его достоинства. Однако суд с этой позицией не согласился. В итоге женщине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом споре из-за выражений в общем чате: жительнице Красноярска удалось отменить штраф за эмодзи клоуна и слово «хабалка». Изначально женщину тоже оштрафовали на пять тысяч рублей после конфликта с соседкой. Позже суд решил, что доказательств неприличного характера этих выражений недостаточно, и наказание отменили.