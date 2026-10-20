Заработал 38 млн, а купил на 227: У бывшего главы УСБ Петербурга изъяли имущество

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства имущество и денежные средства бывшего начальника Управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева. Как выяснилось в ходе разбирательства, стоимость приобретённой его семьёй недвижимости и автомобилей почти в шесть раз превышала официальные доходы супругов. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что с 2010 по 2023 год Васильев и его супруга заработали в общей сложности около 38,6 миллиона рублей. При этом за тот же период были приобретены 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств стоимостью не менее 227,2 миллиона рублей.

Имущество оформлялось не только на самого бывшего полицейского и его жену, но и на родственников. Среди них — мать Васильева, его тесть и другие близкие, включая бабушку супруги.

В перечне фигурировали квартира в Сочи, помещение в Москве, земельные участки, парковочные места и автомобили. По решению суда часть недвижимости, три машины и денежные средства подлежат обращению в доход Российской Федерации.

Васильев служил в органах внутренних дел с 2003 по 2023 год. В 2019-м он возглавил Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это подразделение занимается в том числе выявлением правонарушений среди сотрудников полиции.

В 2025 году бывшего высокопоставленного полицейского объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.