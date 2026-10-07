Защита обжаловала приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому и его жене

Напомним, ранее суд назначил Копайгородскому 15 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 300 млн рублей, особо крупную растрату и легализацию преступных доходов. Кроме того, ему выписали штраф в 500 млн рублей, лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретили занимать руководящие посты в органах власти в течение 14,5 года после освобождения. Янину Копайгородскую признали виновной в посредничестве в коррупционных преступлениях супруга и принуждении свидетеля к ложным показаниям. Она получила девять лет колонии общего режима и такой же штраф в 500 млн рублей.