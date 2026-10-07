Защита обжаловала приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому и его жене
Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Защита обжаловала приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Апелляционные жалобы также поступили от её помощника Александра Пасунько, следует из базы Мещанского суда Москвы.
Документы зарегистрировали 6 октября. Когда их рассмотрит вышестоящая инстанция, пока не определено.
Напомним, ранее суд назначил Копайгородскому 15 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 300 млн рублей, особо крупную растрату и легализацию преступных доходов. Кроме того, ему выписали штраф в 500 млн рублей, лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретили занимать руководящие посты в органах власти в течение 14,5 года после освобождения. Янину Копайгородскую признали виновной в посредничестве в коррупционных преступлениях супруга и принуждении свидетеля к ложным показаниям. Она получила девять лет колонии общего режима и такой же штраф в 500 млн рублей.
Гособвинение просило суровое наказания для супругов: 21 год строгого режима для бывшего градоначальника и 16 лет для его жены. Копайгородские вину не признали.
Больше новостей о судебных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.