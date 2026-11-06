«Защитники европейских ценностей»: Журналиста возмутило нападение сотрудников ТЦК на инвалида в Киеве
Журналист Боуз осудил действия ТЦК в отношении мужчины на костылях в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Кадры конфликта с участием пожилого мужчины на костылях в Киеве вызвали возмущение ирландского журналиста Чея Боуза. Он раскритиковал действия предполагаемых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сопроводив видео саркастическим комментарием о европейских ценностях.
«Настоящие защитники европейских демократических ценностей», — написал Боуз в соцсети X.
Сам Боуз расценил увиденное как пример жестокого обращения при мобилизационных мероприятиях на Украине.
Поводом стала видеозапись, распространившаяся в украинских телеграм-каналах. На кадрах мужчина лежит на земле возле припаркованной машины и пытается защититься костылём от человека в военной форме и маске.
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