Кадры конфликта с участием пожилого мужчины на костылях в Киеве вызвали возмущение ирландского журналиста Чея Боуза. Он раскритиковал действия предполагаемых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сопроводив видео саркастическим комментарием о европейских ценностях.

«Настоящие защитники европейских демократических ценностей», — написал Боуз в соцсети X.

Сам Боуз расценил увиденное как пример жестокого обращения при мобилизационных мероприятиях на Украине.

Поводом стала видеозапись, распространившаяся в украинских телеграм-каналах. На кадрах мужчина лежит на земле возле припаркованной машины и пытается защититься костылём от человека в военной форме и маске.