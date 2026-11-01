Заседание Совета, награждения и День народного единства: Стали известны планы Путина на неделю
Путин проведёт заседание Совета и вручит госнаграды на следующей неделе
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Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. В графике главы государства также запланированы мероприятия ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. О планах российского лидера рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
Помимо заседания Совета, президент примет участие в традиционных торжествах по случаю государственного праздника.
Также на неделе глава государства вручит государственные награды и поздравит сотрудников Росфинмониторинга с юбилеем ведомства.
Ещё одним пунктом рабочего графика станет совещание с членами правительства. Темы предстоящего обсуждения пока не раскрываются.
Совет по межнациональным отношениям при президенте занимается вопросами государственной национальной политики, укрепления межнационального согласия и взаимодействия народов России. Его заседания проходят с участием представителей органов власти, национальных объединений и экспертного сообщества.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин высоко оценил работу Росфинмониторинга по борьбе с коррупцией и терроризмом. В поздравлении по случаю 25-летия ведомства президент назвал службу одной из ключевых структур в сфере экономической безопасности страны. Он особо отметил её вклад в противодействие отмыванию преступных доходов и пресечение каналов финансирования террористических и экстремистских группировок.