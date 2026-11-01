Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. В графике главы государства также запланированы мероприятия ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. О планах российского лидера рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Помимо заседания Совета, президент примет участие в традиционных торжествах по случаю государственного праздника.

Также на неделе глава государства вручит государственные награды и поздравит сотрудников Росфинмониторинга с юбилеем ведомства.

Ещё одним пунктом рабочего графика станет совещание с членами правительства. Темы предстоящего обсуждения пока не раскрываются.

Совет по межнациональным отношениям при президенте занимается вопросами государственной национальной политики, укрепления межнационального согласия и взаимодействия народов России. Его заседания проходят с участием представителей органов власти, национальных объединений и экспертного сообщества.