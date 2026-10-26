Завещание XXI века: Мать из ОАЭ поручила ChatGPT воспитание сына после своей смерти

В Абу-Даби женщина решила оставить сыну необычное наследство — инструкции для его будущих опекунов с участием искусственного интеллекта. После её смерти ChatGPT должен стать для взрослых помощником в вопросах воспитания ребёнка. Об этом пишет Khaleej Times со ссылкой на юридическую компанию Expatriate Law.

Свои пожелания мать подробно изложила в многостраничном документе, который назвала «Протоколом исполнения желаний». В нём она описала собственные убеждения, жизненные ориентиры и представления о будущем мальчика. Таким способом женщина рассчитывает сохранить своё влияние на его жизнь, даже когда её не станет.

Обращаться к нейросети предполагается при решении важных вопросов, связанных с ребёнком. Среди них — выбор учебного заведения, смена места жительства, религиозное воспитание, контакты с родственниками матери и медицинские процедуры, не требующие срочного вмешательства. При этом ChatGPT будет выполнять исключительно консультативную функцию: ответственность за принятые решения останется за законными опекунами.

Документ также предусматривает ежегодную проверку условий жизни мальчика вплоть до его совершеннолетия. Взрослые должны будут оценивать, насколько рекомендации матери по-прежнему соответствуют интересам ребёнка.

Представители Expatriate Law пояснили, что женщина не собирается заменять себя искусственным интеллектом. Её замысел заключается в том, чтобы передать будущим воспитателям свои ценности и взгляды. Вместе с тем юридическая сила документа пока остаётся под вопросом: его ещё не зарегистрировали и не утвердили в суде Абу-Даби.

Ранее Life.ru сообщал, что 64% опрошенных детей предпочитают обсуждать некоторые вопросы с искусственным интеллектом, а не со взрослыми. Согласно исследованию, представленному на форуме «Диалог о фейках 4.0», нейросетями пользуются 94% респондентов в возрасте от 10 до 17 лет.