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Опубликовано 8 сентября, 13:58

«Заявка на прямую войну»: Политолог объяснил, чем грозят новые укрепления Финляндии

Политолог Киреев увидел в действиях Хельсинки заявку на прямую войну с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Намерение Финляндии продолжить укрепление границы с Россией может свидетельствовать о дальнейшем росте военной напряжённости между странами. Такое мнение в беседе с URA.ru высказал политолог Владимир Киреев.

«Страны НАТО, находящиеся на восточном фланге Альянса, активно эксплуатируют тему противостояния с Россией, так как это позволяет привлекать инвестиции: получать финансирование на военную инфраструктуру, обеспечивать заказами бизнес и создавать рабочие места», — заявил эксперт.

По мнению Киреева, раньше такую роль преимущественно играли Польша и страны Балтии, а теперь к ним присоединилась Финляндия. Дальнейшее укрепление российско-финской границы политолог назвал «заявкой на прямую войну с Россией».

Эксперт также допустил, что в случае серьёзной эскалации географические особенности Финляндии теоретически могут использоваться для действий диверсионных групп. В качестве возможных направлений он назвал Мурманскую и Архангельскую области. Каких-либо подтверждённых планов Хельсинки по отправке диверсантов на российскую территорию нет.

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Поводом для комментария стало завершение строительства Финляндией 200 км заграждений на отдельных участках границы с Россией. Проект включает металлический забор, дороги для патрулирования, расчищенные полосы и технические средства наблюдения. Общая сухопутная граница двух стран составляет около 1340 км. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен допустила, что в дальнейшем протяжённость заграждений может быть увеличена.

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Наталья Демьянова
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