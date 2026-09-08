Глава Минобороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал угрозу со стороны России «долгосрочной и непредсказуемой», сообщает Yle. Заявление прозвучало на фоне строительства заграждения на восточной границе страны.

«На фоне возведения забора на восточной границе Финляндии Хяккянен описал угрозу со стороны России как долгосрочную и непредсказуемую», — сказал он.

По словам Хяккянена, Финляндии необходимо наращивать оборонные возможности. Министр подчеркнул, что укреплять национальную оборону нужно уже сейчас.

Ранее Финляндия задумалась о расширении заграждений на границе с Россией. Глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что властям ещё предстоит оценить необходимость новых фрагментов забора. Нынешний проект занял около трёх лет и обошёлся примерно в 380 миллионов евро. Общая протяжённость российско-финляндской границы превышает 1,3 тысячи километров.