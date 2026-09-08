Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 10:59

Глава Минобороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал угрозу со стороны России «долгосрочной и непредсказуемой», сообщает Yle. Заявление прозвучало на фоне строительства заграждения на восточной границе страны.

«На фоне возведения забора на восточной границе Финляндии Хяккянен описал угрозу со стороны России как долгосрочную и непредсказуемую», — сказал он.

По словам Хяккянена, Финляндии необходимо наращивать оборонные возможности. Министр подчеркнул, что укреплять национальную оборону нужно уже сейчас.

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года

Ранее Финляндия задумалась о расширении заграждений на границе с Россией. Глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что властям ещё предстоит оценить необходимость новых фрагментов забора. Нынешний проект занял около трёх лет и обошёлся примерно в 380 миллионов евро. Общая протяжённость российско-финляндской границы превышает 1,3 тысячи километров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar