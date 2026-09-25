«Зайдите и посмотрите»: Театр Наций ответил на сообщения о скорой для Трибунцева

Тимофей Трибунцев вышел на сцену Театра Наций после сообщений об экстренном вызове ему скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в ответ на запрос Super.

Представители театра не стали раскрывать подробности случившегося. Вместо этого они уточнили, что спектакль «Дон Кихот» с участием 53-летнего артиста уже идёт, и предложили журналистам «зайти и посмотреть».

На вопрос о том, действительно ли Трибунцеву вызывали скорую и как он себя чувствует, в пресс-службе отвечать не стали.

«Это вам нужно вопрос Тимофею задать», — сказали в Театре Наций.

Ранее Life.ru сообщал об экстренном вызове скорой для Тимофея Трибунцева незадолго до начала «Дон Кихота». Актёр пожаловался на резкую боль в спине, получил помощь медиков на месте и отказался от госпитализации.