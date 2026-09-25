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Опубликовано 25 сентября, 08:30

«Зайдите и посмотрите»: Театр Наций ответил на сообщения о скорой для Трибунцева

Театр Наций ответил на сообщения об экстренной помощи Трибунцеву

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Тимофей Трибунцев вышел на сцену Театра Наций после сообщений об экстренном вызове ему скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в ответ на запрос Super.

Представители театра не стали раскрывать подробности случившегося. Вместо этого они уточнили, что спектакль «Дон Кихот» с участием 53-летнего артиста уже идёт, и предложили журналистам «зайти и посмотреть».

На вопрос о том, действительно ли Трибунцеву вызывали скорую и как он себя чувствует, в пресс-службе отвечать не стали.

«Это вам нужно вопрос Тимофею задать», — сказали в Театре Наций.

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Ранее Life.ru сообщал об экстренном вызове скорой для Тимофея Трибунцева незадолго до начала «Дон Кихота». Актёр пожаловался на резкую боль в спине, получил помощь медиков на месте и отказался от госпитализации.

Больше новостей о постановках, артистах и событиях сцены — в разделе «Театр» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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