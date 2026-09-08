Зажало между столом и аппаратом: Воронежский онкоцентр выплатит 2 млн за гибель пациентки

В Воронежской области суд взыскал 2 млн рублей с онкологического центра в пользу родственника 51-летней пациентки, погибшей во время сеанса лучевой терапии. Трагедия произошла ещё в мае 2019 года.

Женщина проходила процедуру на аппарате лучевой терапии Teragam K-01. Во время сеанса заклинило подъёмный механизм, после чего стол с пациенткой резко поднялся. Женщину зажало между ним и коллиматором аппарата. Полученные травмы оказались смертельными.

Как следует из материалов дела, сотрудники медучреждения утверждали, что ранее оборудование работало без сбоев.

Родственник погибшей обратился в Новоусманский районный суд с иском к Воронежскому областному научно-клиническому онкологическому центру о компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с медучреждения 2 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Светлограде следственные органы проводят проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребёнку-инвалиду. По данным пресс-службы СУ СКР по Ставропольскому краю, при поступлении в больницу пациента не госпитализировали и не провели все необходимые обследования.