Ребёнку-инвалиду отказали в медпомощи в Ставропольском крае

В Светлограде следственные органы проводят проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребёнку-инвалиду. По данным пресс-службы СУ СКР по Ставропольскому краю, при поступлении в больницу пациента не госпитализировали и не провели все необходимые обследования.

«В Петровском межрайонном следственном отделе организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Следствие намерено выяснить причины отказа в медицинской помощи и определить возможную ответственность персонала учреждения. Сообщается также, что семья проживает в условиях, не подходящих для воспитания ребёнка с оосбенностями развития, хотя официально на учёт как нуждающиеся в жилье они не вставали.

Ранее в Пермской филармонии разгорелся скандал вокруг ребёнка с особенностями здоровья. Мать мальчика рассказала, что сын с удовольствием следил за концертом, но иногда не мог сдерживать эмоции — издавал звуки и вскрикивал, — что вызвало недовольство части публики. Люди оборачивались, делали замечания и просили вести себя тише, а женщина пыталась объяснить, что ребёнок — инвалид, но в итоге их попросили покинуть зал.