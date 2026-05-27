«Что вы за люди!» Россиянку с сыном-инвалидом выгнали из филармонии за чрезмерные эмоции

В Пермской филармонии разгорелся скандал вокруг ребёнка с особенностями здоровья. Мать мальчика рассказала, что сын с удовольствием следил за концертом, но иногда не мог сдерживать эмоции — издавал звуки и вскрикивал, — что вызвало недовольство части публики. Люди оборачивались, делали замечания и просили вести себя тише, а женщина пыталась объяснить, что ребёнок — инвалид, но в итоге их попросили покинуть зал.

В Перми ребёнка-инвалида вместе с матерью выгнали из филармонии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valery_bond

«Я говорю: «Он инвалид. Ну как вам непонятно? Он сидит, слушает концерт с таким удовольствием», — цитирует женщину URA.ru.

В самой филармонии утверждают, мол мальчик громко кричал практически всю программу. В зале на 400 мест очень высокая акустика, поэтому слышно каждый звук. Контролёр несколько раз просил не кричать, но женщина не реагировала, а когда к ней подошли в третий раз, она якобы обругала всех матом и ушла сама.

«Мы всё понимаем, ребёнок болен, поэтому действовали очень культурно. Мальчику было банально скучно на хоровой музыке», — заявила в беседе с «Абзацем» замдиректора по концертным залам Марина Неволина.

Ранее в Сергиевом Посаде Московской области продавец выгнала из магазина женщину с трёхнедельным младенцем. В грубой форме от посетительницы потребовали оставить коляску с малышом на улице.