Мать с младенцем выгнали из магазина в Сергиевом Посаде из-за коляски
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В Сергиевом Посаде Московской области продавец выгнала из магазина «Галерея льна» женщину с трёхнедельным младенцем. В грубой форме от посетительницы потребовали оставить коляску с малышом на улице. О случившемся пишет SHOT ПРОВЕРКА.
В Подмосковье женщину с коляской не пустили в магазин. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как рассказала девушка, она пришла в магазин вместе с сестрой и её новорождённым сыном, чтобы купить сувениры. Торговая точка находится на проспекте Красной Армии. Однако прямо с порога на посетительниц налетела продавец. Она сослалась на некие внутренние правила и потребовала оставить коляску с малышом на улице. По словам покупательниц, в магазине было достаточно места, а других туристов в этот момент не было. Она уже направила жалобу в Роспотребнадзор.
