Платная примерка свадебных платьев: почему салоны в России стали брать деньги и законно ли это
Юрист Айвар: Платная примерка свадебных платьев противоречит закону
Многие свадебные салоны России стали брать деньги за примерку платьев. Невесты остаются в шоке, узнав, что им придётся не только оплатить сам наряд, но и накинуть за пользование примерочной. Life.ru узнал у директора свадебного салона, организатора свадеб и юриста, откуда пошла такая тенденция и законно ли это.
Почему свадебные салоны стали брать деньги за примерку
Директор свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказала, что крупные салоны в США и Испании денег за примерку не берут. Она не исключила, что её коллеги идут на такие меры, потому что салоны боятся девушек, которые приходят и ничего не покупают. Однако на то и нужна примерка.
Мне кажется, сама по себе свадебная примерка — это очень важное событие в жизни девушки, и не хочется её ограничивать в выборе. Хочется создать максимально комфортные условия и сделать примерку праздником, чтобы она не думала, надо ей платить или нет и что будет, если платье не подойдёт.
Свадебный организатор Жанна Абодан рассказала, в каком случае брать деньги за примерку — приемлемая мера.
В некоторых салонах примерка платья — это целая развёрнутая консультация стилиста с подборкой образа целиком (платье, аксессуары, украшения, обувь). За подобную услугу, считаю, можно и нужно брать деньги. Но таких салонов единицы. В остальных случаях это неприемлемо.
По её мнению, девушек, которые приходят в свадебные салоны ради забавы, немного по сравнению с реальными потенциальными покупателями. Однако именно реальные невесты чаще всего жалуются, что их не предупредили заранее о платных услугах.
«Это как в супермаркетах — процент воровства сразу заложен в сумму товаров. И в целом все потенциальные риски и издержки лежат в цене», — добавила Абодан.
Обязаны ли вы платить за примерку свадебного платья
А вот юрист Людмила Айвар предупреждает, что взимание отдельной платы за примерку свадебных платьев противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров. Разъяснение на этот счёт в марте 2026 года дал Роспотребнадзор.
Примерка — это не самостоятельная услуга, а неотъемлемая часть процесса ознакомления с товаром перед покупкой. Поэтому требовать за неё деньги (от 500 до 5000 рублей) незаконно. Салоны объясняют такую практику высокими затратами, риском порчи дорогих платьев и большим количеством «туристов», которые ничего не покупают.
При этом юрист отметила, что плата допустима, только если речь идёт о реальных дополнительных услугах: индивидуальной записи со стилистом, бронировании отдельного зала, фотосъёмке, дегустации и т.п. При этом должна быть предоставлена вся информация о цене и условиях потребителю заранее — на сайте, по телефону или в договоре — и получено его добровольное согласие. Просто «плата за примерку» под таким соусом маскироваться не может.
Продавец также может потребовать оплатить испорченый во время примерки товар, а не «страховаться» заранее.
