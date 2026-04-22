Пугалки из прошлого: Нумеролог развеяла мифы о «годах вдов» и свадьбах в високосный год

Свадьбу можно планировать в любой год — номер в календаре не определяет судьбу брака. Так считает нумеролог Евгения Белова. Эксперт прокомментировала прогнозы эзотериков о неблагоприятных годах для замужества.

Если бы предки так строго следили за календарём, многие пары просто не состоялись бы. В исторической традиции номер года не играл роли при выборе даты свадьбы, пояснила Белова изданию «Вечерняя Москва».

Эксперт добавила, что термин «год вдовы» относится к обществу, а не к молодожёнам. Так в народе называли периоды, когда ожидались войны, эпидемии или другие бедствия. Високосный год тоже считают несчастливым, но убедительных исторических подтверждений этому нет.

Белова подчеркнула — для нумерологического прогноза важен не только год, но и конкретная дата свадьбы. Общий прогноз для всех пар невозможен — каждый случай индивидуален. Парам, которые хотят выбрать счастливую дату, лучше ориентироваться на точные локальные расчёты.

