«Лучше скромный зал, чем долги»: Молодые россияне экономят на свадьбе, но не на угощении

Молодые россияне в возрасте 18–35 лет массово пересматривают свадебные сценарии: они отказываются от кредитов (только 3,9% готовы влезать в долги), не боятся осуждения старших (30,6% ставят своё мнение выше мнения родственников) и считают разумным бюджет до 200 тысяч рублей (41,6%). Об этом свидетельствует исследование сети стритфуд-кафе «Безумно. Крутая шаурма».

При ответе на вопрос «от чего откажетесь в первую очередь?» дорогая локация (29,2%), ведущий (27,3%) и даже платье (16,9%) оказались в зоне риска. А вот еду трогать не готовы: отказаться от полноценного угощения согласны лишь 8,4%.

9 из 10 молодожёнов защищают угощение любой ценой. Классический стереотип гласит: если бюджет маленький, то и стол «бедный». Однако данные исследования, которые приводит «Газета.ru», показывают обратное: скорее пара снимет обычный зал, откажется от тамады, даже платье возьмёт попроще — но гости будут сыты.

Формат питания меняется: банкетный стол с его жёсткой структурой и наценками уступает место более честным вариантам. Но сама ценность «вкусно накормить близких» остаётся неприкосновенной.

Интересно, что отношение к еде делит респондентов не по возрасту, а по полу. Мужчины чаще женщин называют еду тем, от чего можно отказаться (хотя процент всё равно низкий — около 10%). Для них в приоритете сохранить «картинку» или атмосферу.

Женщины, напротив, демонстрируют гораздо большую приверженность угощению. Они реже готовы экономить на еде и чаще — на локации и ведущем, выступая главным «гарантом» того, что гости будут сыты и довольны даже при минимальном бюджете.

Общий тренд на финансовую трезвость только подчёркивает значимость еды. Подавляющее большинство выбирает: либо накопить, либо сыграть скромно. Но «скромно» не значит «голодно». 41,6% опрошенных считают разумным бюджетом не более 200 тысяч рублей, а 37,7% — 200–500 тысяч.

Исследование также зафиксировало разрыв между ожиданиями старших и желаниями молодёжи. 14,9% уверены, что родственники осудят их за отказ от шикарного торжества. Однако 54,5% считают, что близкие «быстро вольются в атмосферу», а 30,6% заявляют: «Мы любим родных, но в приоритете только наше мнение».

Конфликт часто разворачивается именно вокруг еды. Родители настаивают на «полноценном банкете» с горячим, закусками и несколькими переменами блюд. Молодожёны же хотят накормить гостей вкусно и сытно, но без пафоса и переплат. Исследование показывает: в этом споре молодёжь не готова уступать. Еда остаётся, меняется только форма.

На вопрос о том, стоит ли откладывать свадьбу, если нет денег на «свадьбу мечты», 52,6% ответили: можно сыграть скромно, но со вкусом. Только 22,7% выбрали бы жизнь в гражданском браке без свадьбы, а 20,8% готовы ждать и копить.

