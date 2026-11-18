Человек должен сохранять способность спорить с искусственным интеллектом, замечать его ошибки и отвечать за последствия принятых решений. Даже самая совершенная нейросеть не должна превращать специалиста в пассивного исполнителя готовых рекомендаций. Об этом Life.ru рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, комментируя выбор Кембриджского словаря, назвавшего «человеческий» словом 2026 года.

По мнению ректора, развитие ИИ ставит перед университетами принципиально новый вопрос: чему учить студентов, которым предстоит работать с системами гораздо совершеннее сегодняшних. Главным преимуществом человека должна оставаться не скорость выполнения интеллектуальных задач, а способность самостоятельно оценивать результат.

«Убедительный ответ системы ещё не означает, что решение пригодно для реальной жизни», — подчеркнул Кудж.

Собеседник Life.ru привёл примеры из инженерии и программирования. Нейросеть способна выполнить расчёты конструкции или написать готовый код, однако именно специалист обязан проверить, выдержит ли сооружение нагрузку и не создаст ли программа уязвимостей. По словам ректора, без фундаментальных знаний человек просто не сможет определить, где ошиблась машина.

Поэтому развитие искусственного интеллекта не снижает, а повышает требования к качеству образования. При этом техническим специалистам необходимы и гуманитарные знания. Когда алгоритмы влияют на здоровье людей, трудоустройство или доступ к услугам, разработчики должны заранее учитывать социальные и этические последствия своих решений, а не пытаться исправлять проблемы после внедрения технологии.

Кудж считает, что университетам необходимо чаще предлагать студентам задачи с неопределёнными условиями, требовать обоснования решений и учить аргументированно возражать нейросетям. Иначе, предупреждает он, можно получить поколение специалистов, которые прекрасно управляют цифровыми интерфейсами, но плохо понимают принципы их работы.

«Право принять окончательное решение имеет смысл лишь тогда, когда у человека хватает знаний и воли сказать машине: здесь ты ошиблась», — заключил ректор.

Поводом для дискуссии стало решение Кембриджского словаря назвать human словом 2026 года. Составители объяснили свой выбор тем, что стремительное развитие нейросетей заставило общество заново задуматься о различиях между человеком и машиной. Ранее Life.ru рассказывал, почему именно это слово оказалось главным символом года в эпоху искусственного интеллекта.