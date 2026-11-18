Кембриджский словарь назвал словом 2026 года английское human — «человек» или «человеческий». Составители объяснили необычный выбор стремительным развитием искусственного интеллекта, из-за которого граница между возможностями людей и машин становится всё менее очевидной. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению лексикографов, появление продвинутых чат-ботов заставило общество заново задуматься о том, что именно делает человека человеком. В словаре human в значении прилагательного описывает качества, недостатки и чувства, присущие людям, в отличие от богов, животных или машин.

Редактор Cambridge Dictionary Колин Макинтош объяснил, что искусственный интеллект меняет даже привычный язык. Люди всё чаще используют выражения вроде human-made («сделанный человеком»), чтобы отделить человеческое творчество и труд от результатов работы нейросетей.

При этом в числе других претендентов на звание слова года оказались термины, напрямую связанные с технологиями. Среди них agent — автономная система искусственного интеллекта, способная выполнять задачи без постоянного участия человека, и analogue, обозначающее нецифровые способы взаимодействия с миром. Однако составители предпочли слово, которое подчёркивает различия между человеком и машиной.

Ранее Life.ru рассказывал о финалистах российской акции «Слово года — 2026». В десятку претендентов по версии «Грамоты.ру» вошли «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Победителя в начале декабря определят более 400 лингвистов.

Тем временем словарь Collins уже выбрал своё слово года. Им стало mogging, означающее превосходить или затмевать кого-либо. Выражение приобрело популярность среди молодёжи благодаря соцсетям и интернет-мемам. Изначально его использовали преимущественно при сравнении внешности, однако постепенно значение стало шире.