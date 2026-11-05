«Дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» вошли в десятку финалистов акции «Слово года — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Победителя в начале декабря выберут более 400 лингвистов.

Половину короткого списка составила лексика, связанная с искусственным интеллектом и технологиями: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка».

Ещё одну группу эксперты связали со стремлением людей позволять себе маленькие радости в сложные времена. В неё вошли «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра».

Прилагательное «дофаминовый» вышло за пределы научного употребления: теперь им описывают что-то яркое, необычное и вызывающее сильные положительные эмоции — например, маникюр или букет. А «прайм-эра» связана с новым значением слова «эра», которым стали называть отдельный период человеческой жизни.

Третью группу образовали разговорные названия типажей людей — «воздухан» и «тревожник». По наблюдениям лингвистов, этот ряд, куда ранее вошли «скуф», «нормис» и «масик», продолжает пополняться.

Первоначально организаторы собрали более 500 слов. Финалистов отбирали с учётом динамики поисковых запросов и частоты употребления в блогах, соцсетях и СМИ по данным системы мониторинга СКАН. Слово-победитель включат в цифровой метасловарь «Грамоты».

Напомним, словом 2024 года по версии «Грамоты.ру» стал «вайб». Его выбрали более 400 экспертов-филологов. В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилёт». А в 2025 году лидером стал «зумер». На второе место эксперты поставили «выгорание», третье заняло слово «ред-флаг».