Более трёх четвертей россиян не готовы доверить управление городом искусственному интеллекту, даже если нейросеть будет справляться с этой задачей лучше человека. При этом каждый второй участник опроса регулярно использует ИИ в повседневной жизни. Такие результаты показало совместное исследование «Кино Mail» и онлайн-кинотеатра Start, в котором приняли участие почти шесть тысяч человек.

Согласно опросу, 22% респондентов обращаются к нейросетям ежедневно, ещё 28% — несколько раз в неделю. Хотя бы раз в месяц ИИ используют 13%, а 37% признались, что вообще не прибегают к помощи подобных технологий.

Чаще всего искусственный интеллект нужен россиянам для работы — такой вариант выбрали 27% участников исследования. Ещё 24% используют нейросети для решения бытовых задач, а 21% обращаются к ним за советами по личным вопросам.

Однако распространённость ИИ пока не означает безоговорочного доверия. Почти половина опрошенных — 46% — относятся к нему настороженно. Главный источник опасений — возможные ошибки и выдуманные факты: недостоверной информации боятся 38% респондентов. Ещё 21% беспокоятся о сохранности персональных данных, а 18% — о масштабных технических сбоях и чрезмерном контроле со стороны алгоритмов. При этом потеря работы из-за развития нейросетей тревожит лишь 15% участников опроса.

Особенно неохотно россияне готовы передавать искусственному интеллекту решения, затрагивающие личную жизнь. Доверить алгоритму выбор партнёра отказались бы 25%, важные жизненные решения — 24%, вопросы здоровья — 21%, а личные финансы — 18%.

При этом 52% участников исследования допускают, что в некоторых спорных ситуациях нейросеть способна принять более объективное решение, чем человек. Но перспектива получить собственного цифрового двойника, который будет общаться и работать вместо владельца, пугает 68% опрошенных.