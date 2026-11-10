Лишь 2% российских топ-менеджеров готовы полностью доверять решениям искусственного интеллекта, хотя почти две трети регулярно используют нейросети в работе. Такие результаты показало исследование Ассоциации менеджеров «Лидер в эпоху ИИ: между человеком и алгоритмом», охватившее руководителей более 170 российских компаний крупного и среднего бизнеса.

Согласно опросу, 64% управленцев постоянно применяют ИИ в профессиональной деятельности, ещё 19% обращаются к нему время от времени. При этом 47% руководителей склонны доверять рекомендациям алгоритмов только после проверки, 39% полагаются на них исключительно в простых задачах, а 12% вообще не доверяют предлагаемым решениям.

Чаще всего нейросетям поручают поиск и анализ информации (83%), подготовку документов и текстов (82%), а также генерацию идей (63%). Использовать ИИ для прогнозирования готовы 54% опрошенных, для подготовки стратегических рекомендаций — лишь 27%. Самостоятельное выполнение задач без постоянного контроля согласны доверить алгоритмам всего 9% руководителей.

Особенно осторожно топ-менеджеры относятся к решениям, способным повлиять на людей и бизнес. Так, 91% считают необходимым сохранить за человеком последнее слово в отношениях с клиентами и партнёрами. Ещё 82% выступают за обязательный контроль при разрешении кризисных ситуаций, обеспечении безопасности и принятии кадровых решений. Финансовые вопросы не готовы полностью передавать ИИ 67% участников исследования.

Несмотря на недоверие к самостоятельным решениям нейросетей, руководители уже замечают пользу от их внедрения. У 64% сократился объём рутинной работы, половина получила дополнительные возможности для анализа данных, а 53% столкнулись с необходимостью осваивать новые навыки. Вместе с тем 38% признались, что теперь тратят больше времени на проверку результатов работы ИИ.

Главным навыком современного руководителя 52% опрошенных назвали умение правильно ставить задачи нейросетям. Почти половина участников исследования (48%) ожидают, что в ближайшие три–пять лет топ-менеджеры смогут уделять больше внимания развитию команд и корпоративной культуры, а 39% — стратегическому планированию.