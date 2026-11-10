В ближайшие годы могут появиться специалисты по защите цифрового следа человека и управлению роботами, рассказал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. По его прогнозу, новые профессии будут связаны с развитием искусственного интеллекта, робототехники и цифровой безопасности.

Одной из таких специальностей станет цифровой телохранитель. Его задачей будет охрана личных сведений в интернете и контроль за цифровым следом пользователя. Отдельные специалисты займутся избавлением людей от информационного шума. Они будут настраивать алгоритмы, чтобы те отбирали полезные сведения и не перегружали пользователя ненужными данными.

Робот-менеджерам предстоит руководить устройствами с ИИ, способными заменить курьеров и консьержей. Ещё одна профессия будущего — сельскохозяйственный диетолог. Такой сотрудник будет подбирать животным индивидуальный рацион, чтобы повысить качество получаемых мяса и молока, отметил собеседник kp.ru.

Кстати, в 2027 году высокие зарплатные ориентиры сохранятся в ИТ и финансах. При этом более устойчивый спрос и перспективы роста заработка прогнозируют для рабочих и инженерных специальностей.