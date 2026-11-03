Российские работодатели могут столкнуться с необходимостью возвращать сотрудников, уволенных ради замены нейросетями, предупредила директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова. По её словам, «ИИ-бумеранг» был ожидаем: стремясь сэкономить, компании переоценили возможности автоматизации.

«Без участия человека такие системы не обеспечивают необходимого качества работы», — объяснила собеседница радио «Комсомольская правда».

Нейросети полезны при подготовке типовых документов, обработке массивов информации и сопоставлении показателей. Однако результаты требуют проверки и самостоятельного осмысления. Особенно заметны ограничения в продажах и маркетинге: презентации, изображения и тексты могут выглядеть убедительно, но оставаться бессодержательными.

Компаниям нужны специалисты, умеющие точно формулировать задачи для ИИ. Однако их согласие вернуться зависит от положения на рынке труда. При возможности выбирать сильный кандидат может предпочесть более надёжного работодателя. В России дефицит кадров пока усиливает позиции соискателей, отметила эксперт.