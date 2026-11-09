Наиболее высокие зарплатные ориентиры в 2027 году сохранятся в ИТ и финансах, рассказала HR-эксперт Ольга Галай. Однако, по её оценке, более стабильный спрос и перспективы роста заработка стоит искать в рабочих и инженерных специальностях.

Сейчас медианный доход ИТ-специалиста составляет 190 тысяч рублей, а у старших специалистов по анализу данных и DevOps — 370–400 тысяч. Квалифицированным сварщикам предлагают около 150 тысяч рублей, электромонтажникам — 145 тысяч.

В ИТ останутся востребованы специалисты по данным, ИИ, информационной безопасности и разработчики. Промышленности и строительству понадобятся токари, фрезеровщики, сварщики, операторы и наладчики станков, слесари-инструментальщики, электромонтажники, инженеры-строители и проектировщики.

В транспорте и логистике сохраняется потребность в автомеханиках, логистах, диспетчерах и складских работниках. Медицине и образованию по-прежнему нужны врачи, медсёстры, фармацевты и преподаватели. Однако нехватка кадров сама по себе не гарантирует высокий заработок: работодатели готовы платить прежде всего за подтверждённые навыки.

«Выбирать профессию только по зарплате на старте очень рискованно. Таких кейсов много, в ИТ особенно, там часто недооценивают конкуренцию и переоценивают скорость трудоустройства после курсов», — заключила собеседница радио Sputnik.