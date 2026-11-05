Российскому рынку труда потребуется заместить около 12 миллионов специалистов в различных отраслях экономики к 2030 году. На фоне сложной демографической ситуации одним из главных способов решения кадровой проблемы должно стать повышение производительности труда. Об этом заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на пресс-конференции «Специалист в мире высоких технологий».

«Согласно нашим прогнозам, прогнозам коллег со стороны Минтруда, до 12 млн [работников] необходимо заместить к 2030 году. И, конечно, в связи с этим замещением мы понимаем прекрасно, что у нас демографическая ситуация достаточно сложная, необходимо повышать производительность труда», — подчеркнул Вайно.

По его словам, необходимость замещения работников затронет все отрасли экономики, включая промышленность. При этом для привлечения молодых специалистов недостаточно рассказывать им о перспективах инженерных профессий и возможностях карьерного роста.

Представитель АСИ считает, что будущим инженерам необходимо предоставлять возможность познакомиться с производством ещё на этапе выбора профессии. Для этого молодёжь следует привлекать к решению реальных задач, которые ставят предприятия.

«Молодой человек получает практические задачи от конкретных работодателей, от конкретных предприятий. И вот важно этот механизм <...> масштабировать», — пояснил Вайно.

Такой подход предполагает совмещение профессиональной ориентации с практической работой. По оценке эксперта, это поможет молодым людям лучше понять специфику выбранной специальности и повысит вероятность их последующего трудоустройства на предприятия, с которыми они уже взаимодействовали.