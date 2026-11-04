Самые высокие зарплаты в Москве по итогам октября зафиксировали у программистов Java, продукт-менеджеров и бизнес-аналитиков. Их медианный заработок составил от 250 до 340 тысяч рублей в месяц, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Первое место в рейтинге заняли Java-разработчики с зарплатой 340 тысяч рублей. Всего на 10 тысяч меньше получают продукт-менеджеры, а бизнес-аналитики замкнули тройку лидеров с показателем 250 тысяч рублей. Речь идёт о медианных значениях, то есть половина специалистов зарабатывает больше указанной суммы, а другая половина меньше.

В пятёрку самых высокооплачиваемых профессий также попали инженер строительного контроля и водитель большегрузного транспорта. Их месячные зарплаты достигли 200 и 190 тысяч рублей соответственно.

При этом быстрее всего за год выросли доходы специалистов по розничному кредитованию. Их медианная зарплата увеличилась сразу на 23%, до 135 тысяч рублей. Токари-расточники и сотрудники служб взыскания задолженности получили прибавку в 17%, до 140 тысяч. Финансовые менеджеры и электромонтажники прибавили по 14%, их заработки достигли 160 и 125 тысяч рублей соответственно.