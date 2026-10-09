Зарплатная гонка закончилась? Россияне впервые с 2018 года стали просить меньше денег

Россияне впервые за восемь лет снизили свои зарплатные ожидания. По итогам третьего квартала 2026 года средняя желаемая зарплата соискателей составила 151 тысячу рублей в месяц — на 1,95% меньше, чем год назад. Это первое снижение показателя с начала наблюдений в 2018 году, следует из исследования Финансового университета при Правительстве РФ, с которым ознакомились «Ведомости».

Ещё заметнее сократился медианный показатель — до 114 тысяч рублей в месяц, или на 4,2% за год. Это означает, что половина опрошенных называла желаемую зарплату не выше этой суммы, а другая половина — не ниже.

Для сравнения: в третьем квартале 2025 года средняя зарплата, на которую рассчитывали россияне, достигала 154 тысяч рублей, а медианная — 119 тысяч. Тогда ожидания ещё стремительно росли: на 14,07% и 22,68% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Как рассказал руководитель исследовательского проекта Александр Шатилов, перелом тенденции начался ещё в третьем квартале 2025 года. Причём теперь запросы сокращаются не только в среднем по стране, но и среди представителей отдельных профессий.

Так, слесари и сварщики, которые в начале 2026 года рассчитывали в среднем на 303 тысячи рублей в месяц, теперь называют 213 тысяч. У водителей желаемая зарплата снизилась с 214 до 164 тысяч рублей. При этом у медсестёр ожидания, напротив, немного выросли — со 122 до 124 тысяч рублей.

Исследование основано на интернет-опросах жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек. Специалисты изучают зарплатные запросы людей, занятых поиском работы. Поэтому полученные результаты отражают именно ожидания соискателей, а не фактические заработки всех россиян.

Снижение запросов происходит на фоне замедления зарплатной гонки и изменения баланса сил на рынке труда. Однако сами по себе результаты опроса не означают, что работодатели начали массово сокращать действующие зарплаты.

Ранее Life.ru рассказывал, что повышение зарплат в 2026 году станет более избирательным. HR-эксперт Валерия Доманская объясняла, что компании всё чаще готовы увеличивать выплаты прежде всего специалистам, чьи навыки напрямую влияют на эффективность бизнеса.