Инженеры, сварщики, электрики и другие востребованные специалисты могут получить дополнительные аргументы для повышения зарплаты до конца 2026 года. Нехватка квалифицированных кадров заставляет работодателей конкурировать за опытных сотрудников, а значит, их профессиональные навыки становятся весомым поводом для пересмотра оклада. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По словам парламентария, размер заработка должен напрямую зависеть от квалификации человека и сложности выполняемых им задач. При этом разница между окладами сотрудников одного предприятия должна быть понятной и обоснованной.

«Не может быть того, что уборщик, например, производственных помещений и инженер того же предприятия будут получать равные оклады», — подчеркнула Бессараб.

Особенно сильные позиции при переговорах с начальством сегодня у квалифицированных рабочих и технических специалистов. Однако одного факта востребованности профессии недостаточно.

Дополнительным аргументом для прибавки могут стать освоение нового оборудования, повышение квалификации, выполнение более сложных задач или заметные результаты работы. Чем труднее заменить такого сотрудника, тем больше у него оснований обсуждать условия оплаты труда.

Бессараб напомнила, что часть россиян уже получила повышение зарплаты с начала года. С 1 января федеральный минимальный размер оплаты труда увеличился на 20,7% и достиг 27 093 рублей. По данным Минтруда, это изменение затронуло около 4,6 миллиона человек.

При этом повышение МРОТ не означает автоматического увеличения окладов всех работников. Остальные зарплаты пересматриваются с учётом трудовых договоров, внутренних правил компании и финансовых возможностей работодателя. Индексация проводится в установленном законом порядке, но персональная прибавка по просьбе сотрудника не гарантирована.

Ситуация на рынке труда пока остаётся благоприятной для представителей дефицитных профессий. По последним опубликованным данным Росстата, в сентябре безработица в России составляла 2,2%. Однако даже при нехватке специалистов работодатели всё осторожнее подходят к увеличению расходов на персонал.