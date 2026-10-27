Работа есть, а устроиться некуда: Почему россияне по полгода ищут подходящую вакансию

Россияне тратят на поиск работы в среднем пять-шесть месяцев, хотя безработица в стране держится возле исторического минимума — около 2%. Причина такого парадокса заключается в несовпадении запросов соискателей с предложениями работодателей. Об этом URA.ru рассказали эксперты рынка труда.

По словам экономиста Александра Сафонова, большое количество вакансий вовсе не означает, что каждая из них подходит потенциальным сотрудникам. Некоторые компании предлагают настолько скромные оклады, что обеспечить на них достойную жизнь семьи практически невозможно.

Дополнительные трудности создаёт география. Рабочие места могут находиться за тысячи километров от дома, а переезжать ради трудоустройства готовы далеко не все. Ситуацию осложняет и неравномерное развитие различных отраслей.

Экономист Георгий Остапкович отметил, что особенно большое значение имеют зарплатные ожидания.

«Условно соискатель приходит на фабрику и ждёт оклада в 90 тысяч рублей, а ему предлагают только 70 тысяч», — привёл пример специалист.

В условиях кадрового дефицита человек может отказаться от неподходящего предложения и продолжить поиски. При этом устроиться продавцом или водителем зачастую значительно проще, чем найти работу по узкой специальности.

Иногда россияне временно меняют профессию, чтобы сохранить доход. Например, квалифицированный промышленный рабочий может подрабатывать курьером, пока не появится подходящая вакансия.

На продолжительность поисков влияют также переезд, семейные обстоятельства и наличие финансовых накоплений. По наблюдениям экономистов, женщины в среднем трудоустраиваются несколько дольше мужчин.