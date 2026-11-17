В России начали испытывать искусственный интеллект для проверки домашних заданий, контрольных и всероссийских проверочных работ (ВПР). Пока технология проходит экспериментальную оценку, а окончательное решение об отметках остаётся за педагогами. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время ежегодной Всероссийской встречи с родителями школьников. Мероприятие состоялось в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«У нас есть диалог с университетами ведущими, компаниями, где мы уже пробуем проверку домашних заданий, заданий контрольных работ, ВПР», — рассказал Музаев.

По его словам, Рособрнадзор сотрудничает с ведущими вузами и технологическими организациями, изучая возможности автоматизированной оценки ученических работ. При этом полноценной замены преподавателей не планируется.

Руководитель службы подчеркнул, что нейросети пока не способны справляться со всеми видами заданий, особенно требующими развёрнутого ответа. Поэтому искусственный интеллект рассматривают прежде всего как вспомогательный инструмент, который может облегчить работу педагогов.