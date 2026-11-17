В 14 лет школьник может официально подрабатывать после уроков до двух с половиной часов в день, а на каникулах — до четырёх, рассказал ведущий эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович. По его словам, в этом возрасте можно устроиться только на лёгкую работу, которая не вредит здоровью и не мешает учёбе.

Для этого достаточно письменного согласия одного из родителей. С 15 лет подросток, окончивший девять классов, может сам подписать договор на лёгкую работу. С 16 лет согласие родителей по общему правилу уже не требуется. До 14 лет особые условия действуют, например, для съёмок в кино или выступлений в театре и цирке. Здесь нужны и согласие родителя, и разрешение органа опеки.

Перед трудоустройством все несовершеннолетние проходят медосмотр за счёт работодателя. На каникулах смена 15-летнего может длиться до пяти часов, а в 16–17 лет — до семи. Есть и недельный предел — 24 часа для тех, кому ещё нет 16, и 35 часов для старших подростков. Во время учёбы недельные нормы сокращаются вдвое, рабочий день 16–17-летних ограничен четырьмя часами.

Школьника нельзя взять на вредную работу, поручить ему продажу алкоголя или табака. Для обычной подработки запрещены ночные смены, сверхурочные и командировки. Работать в свои выходные и праздники подростки могут на летних каникулах, если устроились по направлению службы занятости или через зарегистрированный студотряд и дали письменное согласие. Для 14-летнего понадобится также согласие родителя.

При повременной оплате заработок зависит от числа отработанных часов. При МРОТ 27 093 рубля школьник младше 16 лет на минимальной ставке получит за месяц около 16 260 рублей, если на каникулах будет работать по 24 часа в неделю. Во время учёбы при 12 часах в неделю выйдет около 8130 рублей, заключил собеседник RuNews24.ru.