Даже если опыт соискателя подходит под вакансию, автоматический фильтр может отклонить резюме из-за одной общей фразы, предупредила HR-директор Екатерина Прокушева. По её словам, быстрый отказ может прийти и без участия нейросети. Обычная программа тоже умеет отбирать кандидатов по стажу, формулировкам в резюме и ответам в анкете.

«Если кандидат не указал нужный навык прямо, программа может не найти подтверждения его квалификации», — пояснила собеседница RT.

Например, компания ищет руководителя проектов, который управлял командой и бюджетом. Если в резюме сказано только, что человек сопровождал проекты, рекрутер может спросить, за что именно он отвечал. Фильтр такого вопроса не задаст. Алгоритму сложнее оценить опыт человека, который менял профессию, совмещал специальности или делал перерыв в карьере.

Перед откликом стоит сверить резюме с вакансией. Если прежняя должность называлась иначе, полезно пояснить обязанности. Специалист посоветовала выбирать привычные разделы и простое оформление. Сравнить резюме с вакансией поможет и нейросеть.